Ok definitivo alla legge sul centenario di Matteotti

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che contiene le iniziative per le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato dai fascisti il 10 giugno 1924 a Roma.

Il testo è stato approvato all'unanimità, con 253 voti a favore e nessun contrario. All'esito della votazione tutti i deputati si sono levati in piedi ad applaudire. (ANSA).