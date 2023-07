Morawiecki, sovranità della Polonia non può essere intaccata

(ANSA) - VARSAVIA, 05 LUG - "All'ultimo Consiglio europeo, la Polonia ha detto né più né meno che vogliamo essere padroni nel nostro Stato, la sovranità polacca non può essere intaccata da istituzioni sovranazionali come la Commissione europea, non c'è il nostro assenso su questo". Lo ha detto il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki, partecipando a un seminario dei Conservatori e riformisti europei a Varsavia, assieme alla premier Giorgia Meloni. "Quello che unisce Polonia e Italia - ha aggiunto -, è la ricetta migliore per contrastare l'immigrazione illegale, ed è rendere le frontiere esterne impermeabili". (ANSA).