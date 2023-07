Meloni e Morawiecki a Varsavia, fermare migranti illegali

La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo sull'acqua di Varsavia, per l'incontro con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki. Al termine del bilaterale, in scena in uno dei luoghi simbolo della capitale polacca, i due capi di governo terranno dichiarazioni congiunte alla stampa.

Morawiecki ha accolto Meloni con un mazzo di fiori. Della delegazione italiana fa parte anche il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto. Attorno a mezzogiorno, poi, Meloni e Morawiecki si sposteranno in un grande hotel della città per partecipare alla sessione principale della conferenza dell'Ecr "Il futuro dell'Unione Europea", organizzato dal gruppo dei Conservatori e riformisti dell'Europarlamento.

"Non potrei mai lamentare di chi difende gli interessi nazionali, sono ammirata di come Morawiecki dimostra forza nel difendere l'interesse della Polonia ma non c'è divisione perché lavoriamo su come fermare la migrazione illegale non su come gestirla" quando i migranti arrivano "in Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia. Dal canto suo Mateusz Morawiecki ha fatto affermato che "organizzeremo un referendum perché i polacchi possano dire dire il loro parere sull'immigrazione irregolare, su chi è il padrone: Ue o un paese sovrano. La priorità dell'Ue dovrebbe essere la sicurezza dei paesi, se non controlliamo la migrazione irregolare rischiamo di vedere nelle nostre strade quello che vediamo ora in altri stati membri".