Meloni a Varsavia, incontra il primo ministro Morawiecki

La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo sull'acqua di Varsavia, per l'incontro con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki. Al termine del bilaterale, in scena in uno dei luoghi simbolo della capitale polacca, i due capi di governo terranno dichiarazioni congiunte alla stampa.

Morawiecki ha accolto Meloni con un mazzo di fiori. Della delegazione italiana fa parte anche il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto. Attorno a mezzogiorno, poi, Meloni e Morawiecki si sposteranno in un grande hotel della città per partecipare alla sessione principale della conferenza dell'Ecr "Il futuro dell'Unione Europea", organizzato dal gruppo dei Conservatori e riformisti dell'Europarlamento.