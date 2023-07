La querelle del Maxxi arriva in Aula, attesa per il question time con Sangiuliano

Si svolge oggi, mercoledì 5 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento il question time al quale sono chiamati a rispondere i ministri Sangiuliano, Lollobrigida e Urso.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, risponde a interrogazioni sulle iniziative a tutela delle istituzioni culturali, del Maxxi e dei suoi dipendenti in relazione ad un recente intervento pubblico del sottosegretario Sgarbi (Manzi - PD-IDP); sulle iniziative volte ad assicurare la parità di genere nelle istituzioni culturali, anche alla luce di recenti esternazioni del sottosegretario Sgarbi nella sede del Maxxi (Orrico - M5S); sulle iniziative in relazione a recenti esternazioni del sottosegretario Sgarbi, in particolare nell'ottica di perseguire la parità di genere nel mondo della cultura e dello spettacolo (Zanella - AVS).

Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a una interrogazione sui tempi di emanazione del decreto di ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2023 a favore delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie per il risarcimento dei danni causati dalla peste suina africana (Bruzzone - Lega).

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative in materia di concorrenza, con particolare riferimento alla presentazione del relativo disegno di legge annuale (Gadda - A-IV-RE); sulle iniziative in merito allo sviluppo industriale e occupazionale di Piaggio Aerospace s.p.a. (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sul progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (Battilocchio - FI-PPE); sulle iniziative in relazione al procedimento di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, al fine di contrastare asseriti effetti distorsivi connessi alla durata dell'incarico e alle indennità dei commissari (Foti - FDI).