Consiglio Lombardia pubblica citazione di Mussolini, poi rimossa

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Polemiche in Lombardia per un post pubblicato dal profilo Instagram del Consiglio regionale con cui si ricorda il prefetto 'di ferro' Cesare Mori - deceduto il 5 luglio 1942 - con una citazione di Benito Mussolini. Citazione che poi, nel pomeriggio, è stata rimossa.

"Vostra eccellenza ha carta bianca, l'autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà un problema, noi faremo nuove leggi" la frase di Mussolini riportata nel post con la sua firma e una foto di Mori.

Il Pd aveva definito "inaccettabile" la pubblicazione. Una "inaudita vergogna, il frutto abominevole della voglia di revisionismo della destra politica" secondo il capogruppo dem in Consiglio, Pierfrancesco Majorino. "Quel contenuto non rappresenta noi, che del Consiglio regionale siamo parte integrante, ma soprattutto non rappresenta la stragrande maggioranza delle lombarde e dei lombardi".

Il post, come detto, è stato poi modificato con una nuova immagine, priva della citazione di Mussolini. "L'immagine del post iniziale è stata sostituita con una nuova immagine priva del messaggio di Benito Mussolini, a conferma che non c'è certamente da parte della struttura stampa del Consiglio regionale nessuna intenzione di revisionismo e nessuna apologia di fascismo" si legge in una nota diffusa dalla struttura stampa del Consiglio regionale della Lombardia. (ANSA).