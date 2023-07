Attesa per l'apertura del testamento di Berlusconi, presenti i figli

Oggi viene aperto il testamento di Silvio Berlusconi. Da quanto si apprende i figli hanno convenuto su questa data, con l'intera famiglia convocata dal notaio che conserva le ultime volontà del fondatore di Mediaset e di Forza Italia.

Le parole di Pier Silvio alla presentazione dei palinsesti Mediaset

"Non ho intenzione di scendere in politica". A seguire le orme di papà Silvio, scomparso meno di un mese fa, per raccoglierne l'eredità, Pier Silvio Berlusconi non pensa. Almeno per ora. "La politica è un mestiere serio, che non si impara dall'oggi al domani", sottolinea. Ma poi ammette che, subito dopo la morte del Cavaliere, "qualcosa a livello emotivo si è mosso: ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l'Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica…", aggiunge con un sorriso. "Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai".

"Più passano i giorni, più la mancanza è enorme", sospira Pier Silvio Berlusconi. Il padre, Silvio, fondatore di Mediaset, è scomparso il 12 giugno. E la serata di presentazione dei nuovi palinsesti a Cologno Monzese si apre con un omaggio: un collage di momenti simbolici, dalle prime cassette alle convention di Montecarlo, dal trionfo del Milan in Coppa dei Campioni al predellino, al 'non molliamo' lanciato da Pier Silvio in azienda a poche ore dal funerale del Cavaliere. Un video a sorpresa voluto dai dipendenti che commuove l'Ad: "Grazie a tutti", dice con la voce rotta dall'emozione. Poi un bacio verso il cielo: "Ti amo, papà".

"Dalla prossima stagione arriva su Rete4 una nuova giornalista: Bianca Berlinguer. Sono molto felice. Si tratta di un'operazione importante destinata a far crescere il peso della nostra rete dedicata all'informazione". annuncia Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset. Berlinguer condurrà un approfondimento di prima serata, probabilmente il martedì, e si alternerà a Stasera Italia nel preserale con Nicola Porro e con Augusto Minzolini (in onda nel weekend). Arriva con "un contratto da giornalista, in linea con i parametri di questo ruolo in Mediaset", precisa.

Poi boccia l'ipotesi di abolire il canone Rai: "La tv pubblica ha più di 12mila dipendenti, almeno due terzi andrebbero a casa per far tornare i conti. E poi la Rai andrebbe a drenare risorse sul mercato della pubblicità. Impossibile". Per l'Ad di Mediaset, "il servizio pubblico ha un ruolo importantissimo, perché da lì passa grandissima parte della costruzione dell'identità del Paese, un ruolo al quale non si può abdicare". La Rai, sottolinea, "è una grandissima azienda, ma potrebbe fare molto di più. Il canone è una tassa importante: si potrebbero prevedere regole di ingaggio e prodotti migliori".

C'è solo un nome che Pier Silvio Berlusconi strapperebbe ancora alla concorrenza: "Fiorello, sempre lui. Abbiamo un rapporto bellissimo, ma quelle poche volte che ci sentiamo parliamo di tutto, tranne che di tv". Fabio Fazio? "Dal punto di vista editoriale non avrei preclusioni, ma il suo è un prodotto che costa molto caro". E se questa è una stagione di porte girevoli per la tv, "un po' è un caso, un po' è legato al fatto che a ogni cambio di governo scatta un cambio in Rai: povera Rai!".

"No", non c'è nessuna ipotesi di vendita di Mfe-Mediaset afferma Pier Silvio Berlusconi. "In famiglia non ne abbiamo parlato. Mi ha dato fastidio che con la morte di mio padre ci siano state simili ipotesi, ma è normale", aggiunge Berlusconi alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione di Mediaset rispondendo a una domanda sui bruschi rialzo del titolo in Borsa dopo la scomparsa del padre.