Ucraina: Schlein, l'Europa si faccia portatrice di pace

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Oggi abbiamo anche altre ragioni per continuare a nutrire il sogno di Ventotene. Per continuare a credere in un'Europa più politica che è il contrario di quello che vogliono i nazionalisti. E guai a non capire che la guerra che è tornata a infiammare l'Europa è una guerra nazionalista, quella di Putin contro l'Ucraina". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa in occasione della segreteria Dem in corso a Ventotene.

"Mi appello alle nuove generazioni perché non rinuncino alla prospettiva europea - ha aggiunto -. Perché non c'è una sola sfida, in cui ci giochiamo il futuro, in cui siano sufficienti gli Stati nazionali. L'Europa sociale, l'Europa della salute, l'Europa che chiede il salario minimo. L'Europa che anche sulla politica estera deve trovare una sua voce sola e forte per non condannarsi alla marginalità, quando altri grandi potenze fanno il loro interesse sullo scacchiere globale. L'Europa può anche farsi portatrice di pace in un momento grave e difficile in cui dobbiamo continuare a promuovere il pieno sostegno convinto all'Ucraina rispetto all'invasione criminale di Putin". (ANSA).