Solo il 59% degli americani sa cosa si celebra il 4 di luglio

(ANSA) - NEW YORK, 04 LUG - Solo il 59% degli americani conosce il significato del Giorno dell' Indipendenza che si celebra negli Usa il 4 luglio. Lo rivela un nuovo sondaggio di OnePoll su 1.000 persone, il 99% delle quali identificate come cittadino statunitense nato o naturalizzato.

Di queste, solo il 59% ha affermato che il 4 luglio commemora "la firma della Dichiarazione di indipendenza". Sebbene il 41% abbia risposto in maniera sbagliata, tuttavia, il 22% di loro ci è andato vicino, dicendo che la festa celebra "l'istituzione degli Stati Uniti come nazione indipendente". Mentre solamente il 45% ha risposto correttamente sull'anno in cui ebbe luogo la prima celebrazione organizzata dell'indipendenza, ossia il 1777, un anno dopo la firma della Dichiarazione nel 1776. (ANSA).