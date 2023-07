Salvini: 'Centrodestra al governo dell'Europa senza escludere nessuno'

"Quindi il governo e il centrodestra italiano esteso all'Europa, senza escludere a priori nessuno, senza dire di no a nessuno, altrimenti ci sarà l'ennesima maggioranza con la sinistra, con i socialisti, con Macron". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione di due nuove fermate della M4 a Milano. "È semplicemente un'idea di Europa che coincide con quello che sta facendo il governo italiano - ha aggiunto -. Centrodestra in Italia, centrodestra in Europa. Mi domando come qualcuno di centrodestra possa preferire i socialisti".