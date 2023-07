Sala, linea Linate-Milano centro con M4 è un fatto epocale

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - A Milano apre oggi al pubblico il nuovo tratto della metropolitana M4 che collega l'aeroporto di Linate a San Babila. "Due stazioni che realizzano un sogno: collegare direttamente l'aeroporto di Linate al cuore della città - ha osservato il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo podcast quotidiano -. È un fatto epocale per la nostra città, per la sua internalizzazione, per lo sviluppo di quel sistema di trasporti pubblici che ci assicura una serie di fondamentali benefici in termini di decongestione del traffico, di miglioramento ambientale, di ricucitura della città in tutte le sue componenti". (ANSA).