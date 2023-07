Mattarella a Santiago, visita ufficiale in Cile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Santiago, prima tappa della visita ufficiale in Cile e, da giovedì, in Paraguay. Accompagnato dalla figlia Laura, il presidente è stato accolto all'aeroporto di Santiago dal ministro degli Esteri Alberto van Klaveren, dal capo del cerimoniale diplomatico Manahi Pakarati e dall'ambasciatrice italiana, Valeria Biagiotti. Fra gli appuntamenti della giornata, gli incontri con una rappresentanza della comunità italiana in Cile e con il presidente cileno, Gabriel Boric.