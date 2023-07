Kiev, controffensiva fruttuosa, russi stanno perdendo a Bakhmut

Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak in un sintetico post su Telegram ha riferito che le l'esercito di Kiev sta riportando successi a Bakhmut.

"Bakhmut: il nostro esercito sta facendo un ottimo lavoro lì.

I russi stanno perdendo", ha scritto.

Anche il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksiy Danilov ha descritto gli ultimi giorni di battaglia come "fruttuosi" per l'Ucraina.

"In questa fase di ostilità attive, le forze di difesa ucraine stanno svolgendo il compito numero uno: la massima distruzione di personale militare, equipaggiamento, depositi di carburante, veicoli militari, posti di comando, artiglieria e forze di difesa aerea dell'esercito russo", ha affermato. "Gli ultimi giorni sono stati particolarmente fruttuosi. Ora la guerra della distruzione equivale alla guerra dei chilometri. Più distrutto significa più liberato. Quanto più efficace è il primo, tanto più il secondo. Stiamo agendo con calma, saggiamente, passo dopo passo". (ANSA).