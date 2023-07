Firmato accordo Italia-Brasile su informazioni classificate

(ANSA) - BRASILIA, 04 LUG - L'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ed il ministro capo del Gabinetto per la Sicurezza Istituzionale della Presidenza della Repubblica del Brasile, generale Marcos Antonio Amaro dos Santos, hanno firmato oggi l'accordo sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate.

Il nuovo accordo, riferisce una nota, sostituisce quello precedente per il Mantenimento della Segretezza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale del Brasile del 27 agosto 1976, e mira a rafforzare ed aggiornare le norme comuni da applicare per garantire la sicurezza delle informazioni classificate scambiate attraverso organizzazioni pubbliche o private in possesso di abilitazioni di sicurezza.

La sua entrata in vigore, si sottolinea, assicurerà un ulteriore consolidamento degli eccellenti rapporti tra i due Paesi in tutti i settori che comportano la trattazione di informazioni sensibili, a cominciare da quelle militari, con l'aggiornamento automatico dell'accordo bilaterale in materia di cooperazione nel settore della difesa e dell'accordo tecnico per lo sviluppo delle forze navali, complementare al precedente.

