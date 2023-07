Ue: Tajani, punto ad una maggioranza Ppe-Conservatori-Liberali

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "L'idea che io ho per il futuro è dar vita ad una maggioranza con Popolari, Conservatori e Liberali, che è la maggioranza che mi ha permesso di sconfiggere la sinistra nel 2017 e mi ha permesso di essere eletto Presidente del Parlamento europeo, non grazie ad accordi di Palazzo, ma grazie al voto di parlamentari che condividevano un progetto politico. Questo è quello che si poteva fare, ho dimostrato che si può fare ancora oggi; per sconfiggere la sinistra questa è la strada unica. Naturalmente dipende dal risultato elettorale: prima bisogna avere i voti e fare le maggioranze in Parlamento e nelle istituzioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore di Fi Antonio Tajani, parlando con i cronisti a Montecitorio. (ANSA).