Schlein, il governo è campione di rinvii e scarica barile

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Il mio giudizio è molto negativo perché il governo è campione di rinvii e scarica barile. Il governo nella sua prima manovra ha cancellato 330 milioni di fondo per l'affitto e smantellato l'unico strumento di sostegno contro la povertà. Il governo non concepisce che chi lavora possa essere povero. Tralasciando le ipocrisie di un governo che mentre dice che il lavoro povero non esiste e ha da rispondere per una ministra che pare non pagasse i dipendenti e i fornitori, che finalmente verrà a riferire in Aula. Noi chiedevamo in entrambe le aule, ma verrà a rispondere solo in una. Non è un governo inconsapevole. È una precisa strategia politica, di aumentare diseguaglianze, precarietà, mentre ritardano sull'attuazione del Pnrr che ci darebbe strumenti per produrre una buona impresa. Il Paese ha un potenziale significativo, il Pd inizierà un ciclo di incontri per capire quali politiche industriali servono e mancano da troppo tempo.

Il salario minimo è un passo fondamentale oggi ma non sufficiente". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante il convegno "Inflazioni e salari: quali politiche?", organizzato dall'Università Roma Tre. (ANSA).