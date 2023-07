Conte, il governo sta programmando un incendio sociale

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Abbiamo un governo reazionario e della restaurazione. Getta benzina sul fuoco. In modo consapevole sta programmando un incendio sociale". Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte ad un convegno cui interviene con il segretario Pd Elly Schlein.

"Sul piano interno hanno una visione: il darwinismo sociale.

Hanno detto: 'vogliamo consentire a chi vuol fare di fare'. Ma se uno non ha da mangiare che può fare? Si può solo disperare.

Hanno usato un principio di meritocrazia fasullo e ci hanno dato solo delle prese in giro", conclude. (ANSA).