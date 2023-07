Bonelli, il governo Meloni è pronto solo agli slogan

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "La premier Meloni, per nascondere la sua totale difficoltà in Europa, attacca le opposizioni e i governi precedenti: è surreale. In una sola intervista, la Presidente Meloni è stata capace di accusare le opposizioni di 'tafazzismo', i governi precedenti per aver sbagliato i progetti, dice no al salario minimo e infine difende i nazionalismi di Polonia e Ungheria, due Paesi che attaccano sia l'interesse nazionale italiano che gli accordi europei Il suo è un sovranismo a targhe alterne, totalmente incapace di governare in questa fase delicata che rischia di far perdere al Paese risorse importanti del Pnrr. Il governo che si presentava a suon di "siamo pronti" in realtà non è pronto a nulla, se non agli slogan e alle urla in stile piazza Venezia". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato Angelo Bonelli.

