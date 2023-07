Il Papa, il cristiano non crede agli oroscopi o alle carte

"Il cristiano non crede alle superstizioni, come la magia, le carte, gli oroscopi o cose simili". Lo ha detto il Papa all'Angelus, commentando il Vangelo di oggi nel quale si parla del profeta. "C'è chi lo immagina come una sorta di mago che predice il futuro; questa è un'idea superstiziosa", ha sottolineato Papa Francesco.

"Tanti, tanti cristiani vanno a farsi leggere le mani. Per favore...", ha aggiunto Bergoglio, parlando a braccio, e chiedendo di non stare

dietro a "superstizioni" e "oroscopi".