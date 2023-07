Due morti e 28 feriti in una sparatoria a Baltimora

Due persone sono rimaste uccise 28 altre sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta la notte scorsa durante una festa di quartiere a Baltimora. Lo riferisce la Cnn online citando funzionari locali, secondo cui tre dei feriti sono giudicati in condizioni critiche.

"E' stato un atto sconsiderato e codardo quello accaduto qui, che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone", ha dichiarato il sindaco Brandon Scott.

L'incidente è avvenuto durante un raduno notturno nella sezione Brooklyn Homes di South Baltimore. Testimoni hanno detto all'emittente Fox 45 Baltimore di aver sentito sparare da 20 a 30 colpi. Il commissario di polizia ad interim Rich Worley ha affermato durante una conferenza stampa che all'arrivo degli agenti una donna adulta è stata trovata morta sul posto. Altre nove persone ferite sono state trasportate agli ospedali della zona, mentre altre venti sono state ricoverate negli ospedali della regione. Anche l'altra persona uccisa era adulta, ha precisato.

Il commissario ha inoltre detto che le autorità stanno lavorando per identificare un sospetto e determinare il movente della sparatoria. "Questa è una tragedia assoluta che non doveva accadere", ha detto il sindaco di Baltimora Brandon Scott durante la conferenza stampa, che, ha sottolineato, "mette nuovamente in evidenza la necessità di affrontare l'eccessiva proliferazione di armi illegali nelle nostre strade".

Il sindaco e la polizia hanno frattanto esortato chiunque abbia informazioni a farsi avanti e aiutare a trovare il responsabile della sparatoria. Il sindaco ha anche detto che sta mobilitando ogni risorsa disponibile per assistere le indagini e ha mandato un messaggio a chi ha aperto il fuoco:

"Non ci fermeremo finché non ti troveremo, e ti troveremo: fino ad allora, spero che con ogni singolo respiro che fai pensi alle vite che hai preso e pensi alle vite su cui hai avuto un impatto qui stasera".