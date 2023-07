Sede Giovani democratici devastata, 'avete rovinato l'Italia'

(ANSA) - FILOTTRANO, 01 LUG - Blitz vandalico nella sede dei Giovani democratici di Filottrano, in provincia di Ancona: danneggiamenti di mobili, oggetti rubati, bandiere strappate e scritte offensive tra cui "avete rovinato l'Italia" sulla tovaglia posta su un tavolo. La federazione provinciale del Pd di Ancona parla di "fatti di inaudita gravità" di una "sede devastata in un blitz mosso dall'odio e dalla violenza politica.

Un episodio gravissimo".

L'intero locale è stato messo a soqquadro. "Tornano alla mente - scrive il segretario provinciale dem Jacopo Falà - immagini che credevamo relegate a un lontano passato. Non ci faremo intimidire da questi atti violenti. Confidiamo nelle autorità affinché i responsabili dei fatti sia presto individuati e puniti". (ANSA).