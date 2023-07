Sanchez apre il semestre spagnolo nell'Ue a Kiev

"Sono già a Kiev. Volevo che il primo atto della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue fosse in Ucraina insieme a Zelensky. Trasferirò al vostro governo e Parlamento tutta la solidarietà europea. Manterremo il nostro sostegno al popolo ucraino fino al ritorno della pace in

Europa". Lo ha scritto su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez, allegando un video del suo arrivo nella capitale ucraina.

Intervenendo poi al Parlamento di Kiev, Sanchez ha sottolineato che "solo l'Ucraina può stabilire termini e tempi per i negoziati di pace. Altri paesi stanno proponendo piani di pace. Il loro contributo è molto apprezzato, ma, allo stesso tempo, non possiamo accettarlo completamente. Questa è una guerra di aggressione, con un aggressore e una vittima. Non possono essere trattati allo stesso modo".

Il leader socialista ha anche annunciato nuovi aiuti pari a 55 milioni di euro per Kiev, ha poi promesso che la fornitura di armi continuerà e ha dato il suo sostegno all'ingresso dell'Ucraina nell'Ue. "L'Europa è con voi", ha aggiunto. Il presidente del governo di Madrid ha poi incontrato il presidente Zelensky. È la terza visita di Sánchez in Ucraina dall'inizio della guerra che cade in un momento particolare, mentre sta iniziando la controffensiva ucraina.

Inoltre, in un tweet del nuovo account creato per il semestre di presidenza spagnola del consiglio Ue che si apre oggi. Sanchez ha dichiarato che "la presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue si concentra su quattro priorità: promuovere la reindustrializzazione e la digitalizzazione dell'Europa, avanzare verso la transizione ecologica, consolidare il pilastro sociale e rafforzare l'unità europea".

"Dobbiamo fare in modo - ha aggiunto il premier Pedro Sanchez in un video allegato - che l'economia sia più prospera ma anche più giusta: in un contesto geopolitico segnato dai dubbi, l'Europa deve essere un luogo di certezze, in cui il benessere materiale, la libertà e la democrazia siano al centro del futuro di tutte le persone. E' la nostra ambizione e il nostro impegno".