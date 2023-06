Mes, al via alla Camera discussione senza la Lega

E' iniziata alla Camera la discussione generale sul ddl di ratifica del Mes, con la relazione illustrativa del testo della relatrice Naike Gruppioni (Azione-Iv). A guidare i lavori è il presidente Lorenzo Fontana.

Alla discussione generale sono iscritti deputati dei gruppi di opposizione, mentre per la maggioranza è iscritto Andrea Di Giuseppe di Fdi; non interverrà dunque nessun rappresentante di Lega, di Nm e di Fi. Gli azzurri, tuttavia, sono presenti in Aula con il capogruppo Paolo Barelli e il capogruppo in commissione Esteri Alessandro Battilocchio. "Di Giuseppe interverrà a nome di tutta la maggioranza - ha spiegato Battilocchio - ma noi siamo presenti con il nostro capogruppo".

Assenti invece i parlamentari della Lega.

Per le opposizioni sono previsti gli interventi di Benedetto Della Vedova (+Europa), Piero De Luca (presentatore del ddl) e Lia Quartapelle del Pd, Valentina Grippo (Azione-Iv) e Filippo Scerra di M5s.



LA DIRETTA DALLA CAMERA