Meloni, nessun aggravamento sulla terza rata del Pnrr

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - "Non si aggrava la situazione sulla terza rata del Pnrr. Gli spoiler che cercano il minare il nostro lavoro non stanno centrando l'obiettivo. Sulla quarta il lavoro è in corso ed è lungo." Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa dopo il vertice Ue. (ANSA).