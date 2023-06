Francia, Salvini: 'Permessivismo ed errori su immigrazione'

"Siamo in Occidente o all'inferno? Dalla Francia arrivano immagini devastanti". E' quanto afferma il vicepremier Matteo Salvini sui social nei quali parla di "scene e scenari intollerabili in un Paese occidentale, nel cuore della società europea". Per Salvini si tratta di "una spirale di violenza alimentata anche dalla solita, estrema, vigliacca sinistra" che è "risultato di anni di errori e follie ideologiche in tema di immigrazione, soprattutto islamica, di permissivismo giudiziario, di banlieue in mano alla criminalità, di tolleranza verso comportamenti inaccettabili".

Nello stesso post Salvini esprime "cordoglio e preghiere per il ragazzo ucciso". "Spero - aggiunge - spero che l'agente che ha sbagliato venga giudicato senza sconti. Ma nulla può giustificare la guerriglia urbana, l'aggressione alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, l'attacco ai municipi, l'incendio di scuole e autobus, il saccheggio dei negozi".