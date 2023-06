Il Papa, il popolo ucraino è ogni giorno nel mio cuore

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 GIU - Il Papa all'Angelus ha chiesto di "non stancarci, per favore, di pregare per la pace, specialmente per il popolo ucraino che è ogni giorno nel mio cuore". Ispirati alla pace sono i tappeti di fiori allestiti a via della Conciliazione, per l'infiorata storica, che il Papa ha citato nella preghiera marina. (ANSA).