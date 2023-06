Il leghista Crippa: "Se emergono illeciti Santanchè sia responsabile"

"Non mi fido di quello che dice Report, dopodiché sono curioso di ascoltare il ministro Santanché e di aspettare dei fatti un po' più oggettivi rispetto all'inchiesta di Report. Se poi si dovessero verificare i fatti e dovessero succedere delle evidenze per cui ci sono irregolarità o illeciti, è giusto che il ministro si prenda le sue responsabilità. Ma oggi non si sta parlando di questo.

Aspettiamo in Aula e vediamo cosa dice il ministro". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio.

Agenzia ANSA Slitta Santanchè in Aula, solo informativa il 5 luglio - Politica In maggioranza si teme l'inchiesta di Milano (ANSA)