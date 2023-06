Il governo pone in Aula al Senato la fiducia sul dl Inps

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "A nome del governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge già approvato dalla Camera, per disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale. Il testo approvato dalla commissione è identico a quello approvato dalla Camera". Così in Aula al Senato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. (ANSA).