Comunicazioni della premier Meloni al Senato - LA DIRETTA

'L'aumento dei tassi può provocare più danni dell'inflazione'. La replica della premier alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. 'Non governo guardando ai sondaggi ma ai dati economici'. Gentiloni: 'Discutere sul Mes non esclude la ratifica' LA DIRETTA ALL'INTERNO (ANSA)