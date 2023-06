Termoli abbraccia il nuovo presidente della Regione Roberti

(ANSA) - TERMOLI, 27 GIU - Termoli ha abbracciato il nuovo presidente della Regione Molise al suo ritorno in città ieri a tarda sera. Accolto con applausi e fuochi d'artificio al suo arrivo nella sede elettorale, Francesco Roberti ha salutato con affetto tutti i presenti. "La gente di Termoli è stata la mia forza - ha detto - Coloro che mi hanno spinto ad andare avanti.

Sono emozionato, ma soddisfatto. Un pensiero a mia madre, con tutti i guai che le ho fatto passare da ragazzo, ora le do qualche soddisfazione da adulto".

Un carriera politica iniziata da consigliere comunale quella di Roberti, proseguita in Consiglio provinciale, poi come sindaco di Termoli, presidente della Provincia di Campobasso, ora alla guida del Molise.

"L'importante è lavorare in mezzo alla gente, per la gente - ha proseguito Roberti - e non manca il premio che l'elettorato ti riconosce, ti dà la sua fiducia. La politica è squadra, è confronto, bisogna stare insieme e lavorare tanto. Se si dimostrano queste cose i cittadini lo riconoscono, ma bisogna anche saper tenere unita la squadra".

Parlando della vittoria, Roberti ha sottolineato: "La gente mi ha portato qui, coloro che credono che c'è ancora speranza in questa regione e che premiano l'umiltà". Roberti ha salutato la sua famiglia, la moglie Elvira, i due figli, la madre, gli assessori e consiglieri comunali di Termoli, gli amici. Si è fermato con loro fino a tarda notte in attesa dei risultati definitivi. "Ringrazio tutti i miei concittadini. Questa è la nostra festa. Ora abbiamo tante cose da fare, una serie di criticità da affrontare. Questo successo è meritato da tutto il Basso Molise che da tempo probabilmente attendeva un presidente del Basso Molise. Ora dobbiamo lavorare per il Molise, per ogni angolo del Molise". (ANSA).