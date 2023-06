Santanché in Aula al Senato mercoledì 5 luglio

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La ministra per il Turismo Daniela Santanchè riferirà in Aula al Senato mercoledì 5 luglio alle ore 15 per dare chiarimenti sulle sue imprese, dopo l'inchiesta giornalistica di Report. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

La ministra terrà un'informativa e non risponderà dunque a un question time come chiesto dalle opposizioni. (ANSA).