Panetta sarà il nuovo governatore di Bankitalia

Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, ha deliberato la nomina del dottor Fabio Panetta a Governatore dell'Istituto, a partire dal 1° novembre 2023, successivamente al termine naturale del mandato del Governatore Ignazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre.



All'ordine del giorno c'è anche un decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Al termine è prevista una conferenza stampa a cui parteciperanno il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e quello per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.







Salvini porta in Consiglio dei ministri un disegno di legge con interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, su cui è previsto l'esame preliminare. Questo provvedimento è slittato dalla riunione di giovedì scorso, così come il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità: anche su questo ci sarà l'esame preliminare. All'ordine del giorno anche un decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo prevista dalla legge sulla concorrenza del 2022, e un disegno di legge per l'abrogazione di norme prerepubblicane del periodo 1871-1890 e di altre norme del 1861-1870.

Sul tavolo anche un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione di inizio maggio. C'è l'intesa nella maggioranza sul nome del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Lo confermano fonti di governo. Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze, ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022.