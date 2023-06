Cdm, via libera al disegno di legge sul codice dalla strada

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge con interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. Il provvedimento, presentato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, era all'ordine del giorno per l'approvazione preliminare. (ANSA).