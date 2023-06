Report la domenica su Rai3, Maggioni a In mezz'ora

Sarà Report - secondo quanto si apprende - a prendere il posto di Che tempo che fa la domenica su Rai3. La decisione sarebbe stata presa in accordo con il conduttore Sigfrido Ranucci. La trasmissione d'inchiesta prenderà il via alle 20.55.

In mezz'ora, dopo la decisione di Lucia Annunziata di lasciare la Rai, sarà condotto da Monica Maggioni e tornerà al format di un'intervista di 30 minuti, seguito da In Mezz'ora Storie con alcuni reportage. A prendere il posto di Massimo Gramellini il sabato sera su Rai3 sarà, invece, Serena Bortone.