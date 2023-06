Grecia, Mitsotakis presta giuramento da premier

Il segretario di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, ha prestato giuramento per il suo secondo mandato da premier nella residenza istituzionale della presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, ad Atene.

Mitsotakis presta giuramento da premier greco

Le elezioni parlamentari tenutesi in Grecia hanno fatto registrare un tasso di astensione record, il più alto tasso mai registrato dal ritorno della democrazia nel Paese dopo la fine della dittatura nel 1974. Lo riporta il sito di Kathimerini. L'affluenza è stata del 52%.

"Da oggi inizia un nuovo ciclo di duro lavoro per ogni cittadino e cittadina della Grecia". Lo ha dichiarato il segretario di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, dopo avere ricevuto dalla presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, nel palazzo presidenziale, il mandato a formare un nuovo governo. "I cittadini greci hanno il diritto di rivendicare un futuro migliore", ha dichiarato Mitsotakis, e ha fatto riferimento ai "grandi cambiamenti e alle grandi riforme" a cui punta il nuovo governo.

LE REAZIONI E I MESSAGGI

"Congratulazioni a Kyriakos Mitsotakis per aver prestato giuramento come primo ministro. Non vedo l'ora di continuare la nostra cooperazione a favore dei cittadini in Grecia e in tutta l'Ue", scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il nostro obiettivo: crescita e occupazione, successo nella transizione climatica e digitale, con il supporto di NextGenerationEU", aggiunge von der Leyen. "Mi sono congratulata con @kmitsotakis per il successo elettorale. A lui ho rivolto auguri affettuosi di buon lavoro. Italia e Grecia insieme possono ottenere importanti risultati a beneficio dei nostri popoli, delle nostre nazioni e del nostro continente". Così su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



I RISULTATI DELLE ELEZIONI



I risultati delle elezioni vedono, con il 99,62% dei voti scrutinati, il Partito Nea Dimokratia al 40,52% dei voti e 158 seggi (su 300) e il partito di sinistra Syriza guidato da Alexis Tsipras al 17,84% e 48 seggi: lo riporta il sito di Kathimerini, secondo cui l'affluenza è stata del 52,83%.



Seguono i socialisti del Pasok con l'11,85% dei voti e 32 scranni, i comunisti del Kke con il 7,69% delle preferenze e 20 seggi e il partito Spartiates (Spartani) che ha superato la soglia di sbarramento ottenendo il 4,64% e 12 seggi.



La formazione di estrema destra nota per le sue posizioni anti-migranti, Soluzione Greca, registra il 4,48% (rispetto al 3,7% del 2019) e 12 seggi. Superano per la prima volta la soglia di sbarramento anche il partito Niki (Vittoria), con il 3,69% e 10 seggi e il Partito Rotta di Libertà di ispirazione antisistema con il 3,17% dei voti e otto seggi.