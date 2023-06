Meloni, un errore portare Mes ora in Aula. "Sapete come la penso. Sicuramente penso che sia un errore portarlo in Aula adesso, anche per quelli che sono favorevoli alla ratifica dal trattato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, lasciando il Forum Europa Wachau, in Bassa Austria, rispondendo a una domanda sulla ratifica del Mes, attesa in Aula alla Camera il 30 giugno.