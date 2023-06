Conte a Schlein: "Ci vedremo, ci confronteremo"

"Con Schlein ci vedremo, ci confronteremo, ci fermeremo, ci incontreremo in Parlamento in varie occasioni, ci mancherebbe". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione della Cgil, a Roma.

I due leader hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla Cgil e da una rete di associazioni, laiche e cattoliche, per la difesa della salute e il rilancio del Servizio sanitario nazionale.

"Ci sono dei temi che non ci vedono pienamente convergenti, questo è evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta, ma il nostro è un percorso di dialogo, non siamo in dirittura finale di arrivo, ma continueremo con grande responsabilità, e lealtà, mantenendo alta l'asticella" ha aggiunto Conte parlando delle opposizioni. "Se dovessi considerare la maggioranza, si stanno dividendo su tutto, rimangiando le promesse elettorali, mi preoccuperei più dello stato di salute della maggioranza, che ha responsabilità di governo".

"Credo che ci sia un'occasione adesso nel Paese, Conte verrà qua ed è un fatto positivo" ha detto il governatore dell'Emilia Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, alla manifestazione. "Abbiamo un'occasione, non dobbiamo ora immaginare quale sarà lo schieramento che si opporrà alla destra la prossima volta, non è domattina che dobbiamo configurare il centrosinistra, ma ci sono alcuni temi su cui già si può immaginare una battaglia politica che può mettere insieme tutte le opposizioni. Conte e Calenda criticano entrambi i tagli del governo alla sanità pubblica. Credo che nelle prossime settimane si può trovare a mettere insieme e un fronte compatto".