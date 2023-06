Schlein, il Mes è un tema di credibilità internazionale

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Ho trovato grave che i partiti della maggioranza per le loro divisioni abbiano disertato il voto.

Quello del Mes è un tema di credibilita internazionale del Paese per gli impegni presi. Da giurista dico "Pacta sunt servanda". La ratifica non significa accedere alle risorse del Mes. E trovo spiacevole e anche grave quanto è successo ieri.

Mai si è vista una maggioranza che diserta e lascia all'opposizione il compito di votare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. (ANSA).