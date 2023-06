Molinari (Lega), aspettiamo che Santanchè spieghi in Aula

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Il Ministro Santanchè ha detto di essere assolutamente tranquilla, ha detto che quando sarà il momento verrà in Parlamento a spiegare le sue ragioni, aspettiamo che il ministro Santanchè spieghi le sue ragioni ma i processi non si fanno in televisione con le inchieste giornalistiche, se ci sarà qualcosa saranno altri organismi a dover intervenire non certo Report". Lo afferma il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, a Rainews24 (ANSA).