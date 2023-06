Metsola, 'sul clima l'Ue ambiziosa, ma occorre anche realismo'

"Oggi quando chiediamo ai giovani quale sia la sfida prioritaria dell'Ue viene prima il clima, poi l'immigrazione e poi l'economia. Abbiamo un programma molto ambizioso, noi vogliamo essere il primo continente al mondo neutrale climaticamente. La cosa che abbiamo riconosciuto il 24 febbraio dell'anno scorso è che non possiamo essere più dipendenti dalle fonti fossili". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso del forum ANSA.

Prima della guerra in Ucraina "non eravamo autonomi, ancora oggi non siamo totalmente autonomi, non siamo competitivi, ma abbiamo preso decisioni al Pe che sono molto ambiziose", ha aggiunto Metsola citando alcune delle misure sul tavolo in queste settimane: da quella sul packaging alla direttiva sulla natura. "Ma ogni proposta va pesata, se non è sostenibile perdiamo l'approvazione dei cittadini. Occorre essere realisti", ha sottolineato. (ANSA).