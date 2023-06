M5s, noi solidali con i dipendenti delle aziende di Santanchè

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Ieri pomeriggio si è superato il segno: i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno espresso in blocco solidarietà alla ministra Santanchè in seguito alle sue impalpabili repliche di fronte alle testimonianze raccolte da Report". Così in una nota il senatore M5s Antonio Trevisi.

"Come Movimento 5 Stelle - continua - in questa desolante vicenda l'unica solidarietà la esprimiamo ai dipendenti delle aziende della Santanchè, licenziati e privati del Tfr o messi in cassa integrazione in modo fraudolento. Vicinanza che forse dovrebbero esprimere loro anche i colleghi di Fdi. Perché qualora delle spiegazioni ci fossero state su questa pessima vicenda, la Santanchè le avrebbe già fornite a sua discolpa. Ciò non è accaduto, pertanto la premier Meloni e tutta la sua squadra di governo dovrebbero comprendere che la Santanchè non può rimanere nel suo ruolo di ministro un giorno di più".

