Via libera dall'Aula del Senato al decreto Lavoro con 96 sì

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Via libera dall'Assemblea del Senato al dl lavoro con 96 voti favorevoli. I voti contrari sono stati 55 e gli astenuti 10. Il provvedimento, in scadenza il 3 luglio, passa ora all'esame della Camera. Presente in Aula il ministro del Lavoro, Elvira Calderone.

Ha votato a favore la maggioranza compatta, contrari Pd, Avs, M5s, astenuti Iv-Az e Autonomie. (ANSA).