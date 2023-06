Un dio indù, un diamante, un libro: i doni di Modi ai Biden

(ANSA) - NEW DELHI, 22 GIU - I media indiani descrivono nei dettagli i doni offerti dal premier Modi al presidente Usa Biden, che lo ha ricevuto ieri sera a Washington alla Casa Bianca, accogliendolo, prima della cena privata, in una cerimonia formale sui prati della residenza, con 21 spari a salve.

Il primo dono per Biden è stato una scatola di legno intagliata con fiori e fauna, realizzata da un artigiano del Rajasthan, che contiene una statuetta in argento di Ganesh, la divinità propiziatoria indù dalla testa di elefante.

Oltre a Ganesh, Biden ha ricevuto una rara prima edizione di una traduzione del libro sacro indiano delle Upanishad, a firma di Yeasìts, poeta spesso citato dal presidente statunitense. Per la first lady Modi ha scelto un diamante di 7,5 carati, realizzato in uno dei laboratori del Gujarat che stanno lanciando queste innovative gemme.

Per Modi, di cui è nota la passione per la fotografia naturalistica, una foto camera vintage, una copia anastatica del libretto di istruzioni della prima macchina fotografica Kodak e alcuni volumi sui paesaggi e la fauna dei parchi statunitensi.

