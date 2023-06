Un altro repubblicano sfida Trump per il 2024, è Will Hurd

Gli aspiranti repubblicani alla Casa Bianca aumentano. L'ex deputato del Texas Will Hurd si candida al 2024 sfidando Donald Trump. "Questa mattina ha depositato le carte per candidarmi per la presidenza degli Stati Uniti. Questa è una decisione che io e mia moglie abbiamo preso perché viviamo in un momento complicato e c'è bisogno di buon senso", ha annunciato Hurd.

L'ex deputato ha aspramente criticato Trump per l'incriminazione sulle carte segrete a Mar-a-Lago. "E' una persona che sputa sulla faccia di migliaia di uomini e donne che si mettono in pericolo ogni singolo giorno per proteggere il nostro paese", ha detto Hurd nei giorni scorsi, precisando come le prove contenute nell'incriminazione mostrano che Trump "non dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti e che noi non dovremmo difenderlo".