Meloni, libertà religiosa è un diritto, non va dimenticata

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La libertà religiosa non è un diritto di serie B, non è una libertà che viene dopo altre o che può essere addirittura dimenticata a beneficio di sedicenti nuove libertà o diritti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla presentazione della XVI edizione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, ricordando le parole di Papa Francesco sul pericolo di "persecuzione educata travestita di cultura, modernità e progresso". E' "profondamente sbagliato pensare che per accogliere l'altro si debba negare la propria identità, compresa l'identità religiosa", aggiunge.

