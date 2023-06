Von der Leyen, su riforme in Ucraina obiettivo in vista (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - "Con queste riforme - ha proseguito von der Leyen - l'Ucraina invia anche un messaggio forte agli investitori privati: potranno contare sulla trasparenza, sulla parità di condizioni e sulle istituzioni ben funzionanti di cui hanno bisogno per investire in Ucraina. E questo è ancora più importante perché abbiamo bisogno che anche il settore privato si impegni, perché è il settore privato, con la sua inestimabile esperienza e il suo potere finanziario, che aiuterà l'Ucraina a realizzare i suoi sogni. E questo mi porta all'ultimo punto. Vogliamo che le riforme attuate dall'Ucraina siano accompagnate da investimenti europei. Per ogni passo che fate verso di noi, l'Unione Europea deve fare un passo verso l'Ucraina". (ANSA).