Interruzioni di corrente nei distretti di Kiev e dintorni

La compagnia elettrica statale Ukrenergo ha comunicato di aver dovuto interrompere temporaneamente l'erogazione di corrente in alcuni distretti di Kiev e dintorni. I distretti - si legge su Telegram - sono quelli di Shevchensk, Sviatoshynsk, Solomyansk, Holosiivsk, Podil e Bucha. "Si è verificata una situazione di emergenza sulle reti di Ukrenergo. Ci sono 100.000 consumatori scollegati in tutta Kiev", ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale, riferendosi all'operatore energetico ucraino.

Il principale fornitore privato di energia elettrica in Ucraina, Dtek, ha affermato che i blackout si sono verificati a causa di un incidente non meglio precisato e che sono stati segnalati blackout di emergenza anche nel distretto di Buchanskyi della regione di Kiev.

Successivamente la Ukrenergo ha spiegato che "la causa principale delle interruzioni di corrente" operate questa mattina in diversi distretti della capitale Kiev "è il danno alle reti a seguito di sei mesi di massicci bombardamenti da parte dei russi". "Le riparazioni sono in corso in tutte le strutture danneggiate. Tuttavia, ci sono danni nascosti che si fanno sentire a volte molto tempo dopo il bombardamento", scrive ancora Ukrenergo, citata da Rbc-Ucraina.