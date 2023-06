In Senato mozione unitaria per candidatura Roma Expo 2030

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - In Senato, su iniziativa dei membri dell'Intergruppo parlamentari per Roma 2030, è stata predisposta una mozione che reca la firma di un rappresentante per ciascuno dei gruppi politici presenti in Senato, sia di maggioranza che di opposizione. La mozione è stata ideata in occasione dell'incontro di una delegazione dell'Intergruppo con il bureau durante la sua recente visita a Roma e propone al governo di proseguire nel sostegno alla candidatura di Roma e di mettere in campo un tavolo permanente con tutti gli attori coinvolti al fine di garantire il sostegno attivo del Parlamento. (ANSA).