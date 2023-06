Decreto Lavoro: centrodestra sotto in commissione, manca il parere

Forze di maggioranza ko al Senato sul decreto Lavoro: il voto della commissione Bilancio sul parere al nuovo pacchetto di emendamenti (circa una decina, della relatrice Paola Mancini di FdI) è finito in pareggio con 10 senatori di maggioranza e altrettanti dell'opposizione, per cui la maggioranza è andata sotto. La commissione è stata sospesa, visto che manca il parere necessario per esaminare in aula le nuove proposte di modifica presentate stamattina. A questo punto dovrà essere convocata una conferenza dei capigruppo per decidere come proseguire i lavori.

"La maggioranza è nel caos. Dopo quanto avvenuto alla Camera sul Mes, con il ministero dell'Economia che sconfessa la propaganda del governo, oggi al Senato non riesce a far approvare emendamenti preparati all'ultimo minuto, che cercavano di mettere toppe ai tanti obbrobri contenuti nel Dl Lavoro, e va sotto. Il Dl Lavoro era una delle bandiere programmatiche del governo Meloni. Oggi le forze di maggioranza non riescono nemmeno a garantire che gli emendamenti della relatrice siano approvati. Il Dl lavoro è un provvedimento sbagliato, che va cambiato, e noi continueremo ad opporci a norme che aumentano precarietà e povertà. La verità è che questo esecutivo non sta in piedi, incapace di passare dalla propaganda ai fatti". Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly SChlein.