Candidatura di Roma a Expo 2030, mozione unitaria in Senato

In Senato, su iniziativa dei membri dell'Intergruppo parlamentari per Roma 2030, è stata predisposta una mozione che reca la firma di un rappresentante per ciascuno dei gruppi politici presenti in Senato, sia di maggioranza che di opposizione. La mozione è stata ideata in occasione dell'incontro di una delegazione dell'Intergruppo con il bureau durante la sua recente visita a Roma e propone al governo di proseguire nel sostegno alla candidatura di Roma e di mettere in campo un tavolo permanente con tutti gli attori coinvolti al fine di garantire il sostegno attivo del Parlamento.

Quella di Roma, spiega una nota diffusa dall'ufficio stampa del senatore di Fratelli d'Italia, Andrea Priamo, è "una candidatura di rilevante interesse nazionale". I firmatari della mozione (che sarà poi aperta alla sottoscrizione di tutti i senatori che lo vorranno prima della calendarizzazione in aula) sono al momento i senatori De Priamo (Fdi) e Verini (Pd) membri dell'Intergruppo Expo Roma 2030 e i senatori Calenda (Terzo Polo) De Cristofaro (Avs) Gasparri (Forza Italia) Guidi (cdi-NM) Maiorino (Movimento 5 stelle) Paganella (Lega) Spagnolli (Autonomie)".